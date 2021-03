Vladimiro Feliz vai ser candidato do PSD ao Porto. O nome do ex-vereador de Rui Rio foi aprovado esta segunda-feira à noite, na reunião da concelhia social-democrata, e terá o apoio do líder do partido, que deverá apresentar o candidato em breve, confirmaram ao Observador fontes da concelhia do PSD/Porto.

O nome de Vladimiro Feliz circulava há muito nos bastidores do partido como hipótese para a autarquia portuense, mas foi agora confirmado, como também já avançou o Jornal de Notícias. Em fevereiro, em entrevista ao Observador, Rui Rio referiu-se assim ao seu antigo vereador: “Foi meu vice-presidente na Câmara do Porto, foi dos melhores vereadores que tive, e foi responsável por grandes coisas que aconteceram no Porto dado os pelouros que tinha. É óbvio que eu só posso dizer bem do engenheiro Vladimiro Feliz”, afirmou o líder social-democrata.

A primeira aposta de Rio para o Porto era, no entanto, Paulo Rangel, que acabou por recusar o convite apesar da forte insistência das estruturas locais do partido. O líder social-democrata compreendeu as explicações do eurodeputado, mas a recusa de Rangel, e as sucessivas intervenções públicas do social-democrata, têm causado alguma irritação junto do núcleo duro de Rio.

Com a escolha de Vladmiro Feliz para enfrentar Rui Moreira, Rui Rio fecha assim a candidatura à segunda autarquia mais importante do país, sendo que, ao contrário do que acontece em Lisboa com Carlos Moedas, a expectativa de vencer a Câmara é bem mais modesta. O grande objetivo dos sociais-democratas é superar a votação atingida em 2017 e impedir a maioria absoluta de Moreira, que será, ao que tudo indica, recandidato nestas eleições.

Vladimiro Feliz tem 47 anos, nasceu no Porto e licenciou-se em Engenharia Mecânica. No universo da câmara do Porto exerceu diversas funções: foi administrador-delegado da Fundação Porto Social, diretor municipal de Sistemas de Informação, presidente do Conselho de Administração da Porto Lazer e vice-presidente da Associação de Turismo do Porto. No executivo, exerceu as funções de vereador do Turismo e, na fase final do mandato de Rui Rio (entre 2012 e 2013) foi mesmo vice-presidente da autarquia.