Ana Paula Martins é a candidata do PS à presidência da Câmara de Tavira, cargo que exerce desde outubro de 2019, data da saída do seu antecessor para integrar as listas do partido às eleições legislativas, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a concelhia do PS de Tavira adianta que a técnica superior do Instituto de Segurança Social, licenciada em Gestão, foi eleita “por unanimidade” para ser a candidata do PS àquela autarquia do distrito de Faro nas próximas eleições autárquicas.

Ana Paula Martins foi vereadora com os pelouros da Administração e Finanças entre 2009 e 2013 e vice-presidente da Câmara de Tavira entre 2013 e 2019, ano em que o atual secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, Jorge Botelho, foi eleito deputado à Assembleia da República.

Na intervenção após a sua eleição por unanimidade como candidata do PS à autarquia, Ana Paula Martins assumiu estar “motivada e disponível para dar o máximo em prol da terra” de onde é natural e reside, lê-se no comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A autarca pretende “dar continuidade ao trabalho em curso” e lançar “novos projetos estruturantes para o concelho”, prometendo que, caso seja eleita, “tudo fará para que o concelho tenha mais crescimento económico”, prossegue a nota.

Referiu, ainda, que a “governação rigorosa e competente” dos últimos anos permitiu colocar “as contas do município em ordem”, pelo que agora é “possível apoiar as famílias, empresas e instituições” que vivem maiores dificuldades devido à pandemia de Covid-19.

A candidata é casada, mãe de uma filha e licenciada em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa. Tem uma pós-graduação em Finanças Empresariais pela Universidade do Algarve.

A Câmara de Tavira é governada pelo PS desde 2009, ano em que Jorge Botelho foi eleito presidente e obteve a primeira de três vitórias consecutivas para o PS, que conta atualmente com cinco dos sete eleitos, contra dois do PSD.