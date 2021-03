Mais pequeno e mais barato do que o Kauai, o novo Bayon é a solução mais atraente para quem procura um SUV da Hyundai. Com 4,18 m de comprimento e assente sobre a mesma plataforma do i20, o novo modelo sul-coreano visa disputar o mesmo segmento do Renault Captur e Peugeot 2008, tradicionalmente os mais vendidos do segmento dos B-SUV.

Apesar de um comprimento total de somente 4,18 metros, o Bayon promete uma habitabilidade compatível com uma pequena família 6 fotos

O novo Bayon ainda não chegou ao mercado português, mas já está a ser proposto em alguns dos restantes mercados europeus. No alemão, está à venda a partir de 16.790€, valor correspondente à versão mais simples e menos possante, equipada com o motor 1.2 MPI a gasolina, que fornece 84 cv.

Em alternativa, a Hyundai propõe igualmente o motor 1.0 T-GDi, na versão com 100 cv ou 120 cv, opcionalmente podendo estar associado a um sistema mild hybrid a 48V. Pelo menos para já, não estão previstas mecânicas diesel, híbridas plug-in ou 100% eléctricas para o novo SUV da marca.

Enquanto a Hyundai não anuncia o preço do Bayon para o nosso país, podemos concluir que deverá rondar 18.000€, uma diferença pouco superior a 1.200€, o que ultrapassa a mera alteração do IVA entre os dois países (19% para 23%). Mas extrapolando que o Hyundai i20, com o mesmo motor 1.2 MPI de 84 cv, é proposto na Alemanha por 13.990€, menos 1.015€ do que os 15.005€ exigidos em Portugal pela mesma versão, podemos concluir que o valor a praticar pelo Bayon mais acessível não andará longe dos 18.000€.