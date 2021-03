Boletim DGS. Portugal ainda no verde, mas índice de transmissibilidade está mais próximo do limite

Portugal apresenta esta quarta-feira o índice de transmissibilidade — o R(t) — mais elevado desde que a Direção-Geral da Saúde começou a divulgar a chamada “matriz de risco”, a 15 de março. Ou seja, o número de pessoas que alguém pode infetar nesta fase nunca foi maior na última semana e meia. Mas, por outro lado, no segundo indicador que está a ser usado para determinar o ritmo do desconfinamento, a taxa de incidência (número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) é a mais baixa desse período.

No cruzamento que as autoridades de saúde fazem dos dois indicadores (e que divulgam às segundas, quartas e sextas), o país continua no quadrante verde. Só que aproxima-se cada vez mais de tons amarelos no R(t), que tem vindo sempre a subir gradualmente desde meio do mês — 0,83 a 15 de março; 0,84 a 17 de março; 0,86 no dia 19; 0,89 nesta segunda-feira; e, agora, 0,91 nesta quarta-feira. Ao contrário do que tem vindo a ser habitual, desta vez, este indicador a nível nacional coincide com o do continente (sem regiões autónomas).

Em sentido contrário, a taxa de incidência reportada nos boletins diários não tem parado de descer: foi de 96 casos de infeção por SARS-COV-2 por 100 mil habitantes no dia 15; 90,3 no dia 17; 87,2 na sexta-feira; 81,3 na segunda-feira e 77,6 nesta quarta.

Neste caso, a DGS indica uma diferença face à realidade do país sem a Madeira e os Açores — Portugal Continental teve 67,7 casos por 100 mil habitantes.