A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias votou favoravelmente dois pareceres que apontam a inconstitucionalidade dos projetos do Chega sobre a Lei da Nacionalidade e a castração química para reincidentes do crime de violação. O processo segue para o Presidente da Assembleia da República, que pediu os pareceres que revelam “inconstitucionalidades insanáveis” e é Ferro Rodrigues que decide se sobem a plenário.

Joacine Katar Moreira e Constança Urbano de Sousa foram as relatoras dos pareceres sobre castastração química e Lei da Nacionalidade, respetivamente.

No primeiro, pode ler-se que “as inconstitucionalidades identificadas são insanáveis no decurso de um eventual procedimento legislativo” e que, por essa mesma razão, a proposta em causa “não reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário”. A deputada refere-se a uma “pena cruel, degradante e desumana”, tendo em conta que a castração química “não só não constitui uma sanção proporcional ou necessária para a concretização dos fins do Direito Penal, quer de prevenção geral, quer de prevenção especial, mas é também manifestamente lesiva da dignidade da pessoa humana“.

“Dificilmente poderá considerar-se que existem dados empíricos satisfatórios para alicerçar a crença de que ‘este é um passo decisivo na luta contra a criminalidade sexual em geral’, ou para argumentar a favor da essencialidade ou eficácia da proposta”, revela o parecer, ao acrescentar que se adere a “uma ideia de retribuição ou vingança como objetivos últimos do Direito Penal”.

Já o documento sobre a Lei da Nacionalidade foi aprovado por maioria, com os votos do PS, PSD, PCP e Bloco de Esquerda, com Chega e CDS a votar contra. A deputada relatora Constança Urbano de Sousa refere, no parecer, que “o direito à nacionalidade e o direito a não ser dela arbitrariamente privado é, hoje, concebido como um direito humano” e diz ser “flagrantemente inconstitucional ‘sancionar’ o interessado com a oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa por condutas ou pensamentos exteriorizados tidos como ‘antipatrióticos’ (embora não condenados criminalmente)”.

Também a liberdade de expressão é utilizada para descredibilizar a proposta em causa, já que “a iniciativa legislativa em questão permite condicionar o direito à nacionalidade portuguesa (um direito fundamental) à inexistência de um ‘delito de opinião’, com o que é evidente a violação flagrante do artigo 37.º da Constituição, pois não pode deixar de ser entendida como forma de limitação da liberdade de expressão ou de pensamento (sancionando-a ou censurando-a com a privação do acesso à nacionalidade portuguesa)”.

A proposta, diz ainda o parecer, “visa precisamente restringir o direito fundamental dos portugueses à cidadania portuguesa”, e é “apenas restrita aos que tenham outra nacionalidade e tenham adquirido a nacionalidade portuguesa por naturalização”, o que desde logo “consubstancia uma lei restritiva”. Além disso, “o estatuto de cidadania dos portugueses naturalizados, que por residirem ou mesmo terem nascido em Portugal adquiriram a nacionalidade portuguesa no exercício de um verdadeiro direito subjetivo, seria muito mais precário do que o estatuto jurídico de muitos filhos e netos de emigrantes que nasceram e sempre viveram nos países da sua outra nacionalidade (e, porventura, nunca sequer visitaram Portugal)”.