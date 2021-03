O prolongamento das negociações com a Comissão Europeia sobre o plano de reestruturação da TAP, está a atrasar a entrada em funções da nova administração da empresa, admitiu o ministro das Infraestruturas no Parlamento.

Para Pedro Nuno Santos sempre esteve claro que a nova administração só entraria quando o plano estivesse aprovado. O que mudou foi que as negociações com Bruxelas estão a prolongar-se para além do inicialmente previsto pelo Governo (primeiro trimestre), podendo só ficar concluídas em maio e isso atrasa a entrada da nova gestão da TAP, afirmou. No entanto, afastou a ideia suscitada pelo PSD de que a TAP não tenha uma equipa de administração capaz para assegurar a sua gestão neste momento.

A pergunta foi colocada pelo deputado do PSD, Cristóvão Norte, que confrontou o ministro das Infraestruturas com a demora neste processo colocando a pergunta. “Como subsiste uma empresa à qual vão entregar até 4.000 milhões com apenas dois gestores executivos?”

A administração da TAP tem sido enfraquecida pela demissão de vários administradores, entre executivos e e não executivos. O novo presidente executivo, um gestor alemão, já foi proposto ao Governo na sequência do processo de seleção internacional lançado depois de o Estado ter tomado o controlo da companhia no verão e da demissão de Antonoaldo Neves. No entanto, ainda não está agendada uma assembleia para eleger os novos órgãos sociais e pelo menos dois administradores não executivos — Lacerda Machado e Esmeralda Dourado — informaram que vão sair no final do mês, depois das contas de 2020 aprovadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar de já se conhecer o nome proposto para presidente executivo — Albrecht Binderberger, ex-CEO da Saudi Arabian Airlines — ainda não se sabe se Miguel Frasquilho será reconduzido como presidente não executivo.

O ministro garantiu contudo que não se está à espera de Bruxelas para implementar as medidas do plano de reestruturação, sinalizando os acordos obtidos com todos os sindicatos para reduzir os custos, e ao abrigo do qual estão a ser propostas rescisões e outras medidas voluntárias cujo prazo termina esta quarta-feira.

Nuno Santos defendeu ainda o plano de reestruturação da TAP e a importância de a companhia estar preparada para retoma, reafirmando o que Frasquilho disse no Parlamento: o retorno para a economia será muito superior ao valor da ajuda do Estado.