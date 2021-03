E se o Montijo disser não a Alcochete? — caso seja esta a solução escolhida pela avaliação ambiental estratégica para o novo aeroporto — “Não podemos fazer um aeroporto. No limite do absurdo não conseguiremos fazer” porque a legislação atual obriga a que todas as autarquias envolvidas tenham um parecer favorável.

O exemplo foi dado esta quarta-feira no Parlamento pelo ministro das Infraestruturas para justificar a decisão do Governo em avançar já com a alteração da lei de forma a impedir que uma autarquia tenha pode de veto sobre a aprovação de aeroportos. Ainda que, como lembrou Bruno Dias do PCP, a solução de Alcochete recebeu parecer favorável de todas as autarquias envolvidas, incluindo Alcochete. E recorda que não foram apenas as autarquias comunistas a “chumbar” com um parecer negativo, até a câmara socialista de Alcochete não deu parecer favorável.

Pedro Nuno Santos assegurou ao Parlamento que a proposta de alteração da lei, já aprovada em Conselho de Ministros, só será apresentada no Parlamento depois de ficar definida a metodologia da avaliação ambiental estratégica que vai comparar o aeroporto complementar do Montijo — chumbado pelas autarquias do Seixal e da Moira — com um novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete e um aeroporto principal no Montijo.

O ministro das Infraestruturas está a ser ouvido na comissão de Obras Públicas numa maratona parlamentar, que começou esta manhã com a Groundforce. Emídio Guerreiro do PSD quis saber o ponto de situação do processo de avaliação ambiental estratégica, mas Pedro Nuno Santos referiu que o tema ainda está em aberto porque a lei dá grande margem de decisão ao Governo. “Temos de encontrar um mecanismo para fazer a avaliação ambiental estratégica”. É mais do que avaliar o impacto ambiental. É preciso confrontar as três possibilidades em termos de custos, retorno do investimento e prazos de execução.

Mas Pedro Nuno Santos avisou que em decisões sobre aeroportos “não há nenhuma solução sem espinhas”. E recomendou aos críticos do campo de Tiro de Alcochete que consultem a declaração de impacte ambiental dada a esta localização e que caducou no final de 2020. E defendeu que a base do Montijo tem a dimensão de Heathrow e o dobro da Portela, tem por isso capacidade para ser o principal aeroporto da capital.

O ministro concordou ainda com Emídio Guerreiro sobre a perda de tempo neste processo. “É um drama o país não conseguir dar resposta, com responsabilidades nossas e de outros”. Mas defendeu que o parecer negativo dado por duas autarquias era um passo necessário que foi de encontro à exigência do PSD de que a lei não devia mudar para viabilizar um local já pré-definido.