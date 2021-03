*Em atualização

A Feedzai fechou uma ronda de investimento de 200 milhões de dólares, liderada pela investidora KKR, e vale agora mais de mil milhões de dólares, anunciou a empresa. A startup de tecnologia financeira liderada por Nuno Sebastião junta-se à Farfetch, OutSystems e Talkdesk e é agora o quarto unicórnio (empresas que atingem uma avaliação superior a mil milhões) com ADN nacional.

A sétima ronda de financiamento (segundo o Crunchbase), que foi inicialmente avançada pela Reuters, contou com a participação de investidores que já tinham apostado na empresa antes, como a Sapphire Ventures e Citi Ventures. A Feedzai usa inteligência artificial para evitar o cibercrime e tornar a atividade bancária mais segura, e conta com uma equipa de mais de 500 pessoas, que têm estado a trabalhar remotamente devido à pandemia. A empresa tem escritórios em Lisboa, Porto, Coimbra, Nova Iorque, Atlanta, Silicon Valley, Londres, Hong Kong e Sydney.

Com sede nos EUA, a tecnologia da Feedzai é desenvolvida em Portugal e esta ronda vai servir para a empresa acelerar a sua expansão globalmente. Segundo o comunicado de imprensa, o uso da banca digital está a crescer em todo o mundo com a pandemia de Covid-19 e, com este crescimento, aumentou também o crime financeiro online.