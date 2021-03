(Em atualização)

O presidente do Tribunal de Contas disse, esta quarta-feira no Parlamento, que o organismo está “muito atento” e “fará tudo o que estiver ao seu alcance” para que haja uma “efetiva responsabilização” das situações de fraude no acesso aos apoios públicos criados no âmbito da pandemia.

Numa audição parlamentar a pedido do PSD, sobre o relatório do Tribunal de Contas da implementação do layoff simplificado, a questão da fraude foi um dos temas apontados pelos deputados. A juíza conselheira relatora do documento, Ana Leal Furtado, respondeu que um dos objetivos de uma nova auditoria em curso é analisar “os sistemas de controlo instituídos e identificar as áreas de risco para prevenir e alertar” o Governo.

Segundo o relatório, as ações de fiscalização pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) apenas incidiram sobre cerca de 4% dos trabalhadores com pedidos de layoff simplificado validados até julho de 2020. Mas, diz a juíza conselheira, a ACT identificou, no ano passado, “um universo de 2% de fraude”. “Esse universo compara com o universo do Reino Unido, que aponta para um universo de fraude entre os 5% e os 10%”, enquanto que em Espanha “andou na casa dos 5%”. “Já quase nos comparamos com a identificação de fraude noutros países“, concluiu.

O presidente do Tribunal de Contas, José Tavares, deixou claro que o organismo que lidera está atento às situações de fraude. “O Tribunal também está muito atento e fará tudo o que estiver ao seu alcance para que as situações em que houve obtenção fraudulenta de apoios sejam levadas por diante no sentido da efetiva responsabilização”, frisou.

Segundo José Tavares, o Tribunal tem consciência dos “riscos acrescidos que as situações de crise provocam”. Que riscos? “Podem ser riscos de fraude, criação de situações para obtenção de apoios a que não se tem direito, o risco de não se atingir quem precisa, o risco de se atingir quem não precisa e o risco de desvio de apoios para fins ilegítimos. E o Tribunal está atento para estes riscos”.

A audição foi pedida pelo PSD depois de o Tribunal de Contas ter divulgado um relatório intercalar de acompanhamento do layoff simplificado. Entre as conclusões do relatório estão, entre outros, o facto de Portugal ter exigido uma maior perda de receita do que outros países europeus, de o critério de 40% da quebra de faturação média para dois meses poder ter resultado em tratamentos desiguais em relação aos setores mais sazonais, ou a existência de atrasos na validação dos pedidos. Segundo os social-democratas, o relatório revela ter havido “falhas graves” na implementação do apoio.