Mike e Zara Tindall foram pais pela terceira vez. A confirmação chegou através do pai, antigo jogador de râguebi, durante um podcast chamado “The Good, The Bad and The Rugby”. Foi durante o programa que Mike, de 42 anos, revelou que o bebé, um rapaz a quem deram o nome de Lucas Philip, nasceu em casa, mais precisamente na casa de banho. “O domingo ficou ainda melhor quando um pequeno rapaz chegou lá a casa”, admitiu.

“Chegou muito rápido e não conseguimos ir para o hospital. Foi no chão da casa de banho”, descreveu ainda Mike, casado com Zara, filha da princesa Ana, desde 2011. Relatou ainda que correu para o ginásio para ir buscar uma esteira para a mulher. “Fui a correr para o ginásio, agarrei numa esteira, entrei na casa de banho e pu-la no chão. Havia toalhas — força, força, força”.

Crazy 6 nations weekend but the tournament lives for another week. It was also followed by a super Sunday! #goodtimeshttps://t.co/HYuu65RXM1https://t.co/9k0stAM7DF pic.twitter.com/3onbzFbJqn — mike tindall (@miketindall13) March 24, 2021

O bebé acabaria por nascer pelas seis da tarde com 3,6 quilos. É o terceiro filho do casal, mas o primeiro rapaz — são já pais de Mia Grace de sete anos e Lena Elizabeth de dois. Aos 39 anos, Zara Tindall é a neta mais velha de Isabel II e do duque de Edimburgo, que foram agora bisavós pela décima vez. O recém-nascido é o 22.º na linha de sucessão ao trono britânico.

Em comunicado, o Palácio de Buckingham já fez saber que Isabel II e o príncipe Philip estão “maravilhados” com a notícias e “ansiosos para conhecer o seu décimo bisneto, assim que as circunstâncias o permitam”. O último bebé real a nascer tinha sido August, filho da princesa Eugenie, prima de Zara, e de Jack Brooksbank, no início de fevereiro. O próximo, uma menina, é esperado no verão, filho de Harry e Meghan Markle.