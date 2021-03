O projeto de decreto presidencial que vai esta quinta-feira a voto na Assembleia da República para mais 15 dias (de 1 a 15 de abril) de estado de emergência inclui duas pequenas alterações. A primeira é sobre a possibilidade que abre para o Governo vir a legislar no sentido de controlar “preços” e o eventual “açambarcamento” de testes ao SARS-Cov-2 e a segunda é que possam ser tratados os dados pessoais no decorrer do processo de vacinação.

É um projeto de decreto de transição, sem alterações que se prevejam acontecer no Conselho de Ministros que aí vem, para preparar o decreto de execução, às medidas que estão atualmente em vigor. Está tudo dentro do plano de desconfinamento, mas o Presidente da República já disse — e o primeiro-ministro também — que é nesta situação de exceção constitucional que quer que seja feito todo esse processo, ou seja, até maio.

As duas alterações feitas vêm para dar resposta aos dois processos que o Governo antevê que venham avançar com mais significado nas próximas semanas. Tem sido prometida a testagem massiva da população, o plano está a ser trabalhado e Marcelo já prevê que dele possam decorrer processos de especulação, com os preços a dispararem e até a compra desenfreada de testes, pelo que dá abertura ao Governo para colocar um travão a essa realidade, detalhando no projeto que divulgou esta quarta-feira, que “podem ser adotadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de determinados produtos ou materiais, designadamente testes ao SARS-Cov-2 e outro material médico-sanitário”.

Os anteriores decretos já continham referências a “medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de determinados produtos ou materiais”, mas não detalhavam quais em concreto. Agora o Presidente diz claramente que esses cuidados devem ser tido em relação aos testes ao vírus.

Quanto à vacinação, no capítulo relativo ao direito à proteção de dados pessoais, o Presidente da República acautela o mesmo que já fazia em relação aos dados dos testes de diagnóstico de infeção e inclui agora a possibilidade do tratamento de dados para contactar a população no processo de vacinação.

Na apresentação do seu projeto de decreto, Marcelo volta a ser curto na mensagem e repete a justificação de sempre para mais uma renovação do estado de emergência em que o país vive, nesta segunda fase, de forma consecutiva desde o início de novembro. Desde que começou a pandemia, há um ano, esta é a 14ª vez que o país está nesta situação de exceção constitucional.