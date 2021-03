Uma menina de oito anos morreu esta quarta-feira, em Penafiel, no distrito do Porto, depois de ter entrado em paragem cardiorrespiratória, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros de Vila Meã. O alerta, segundo Carvalho Ferreira, foi dado pelas 9h23, tendo os bombeiros encontrado a criança, acompanhada pelos pais, já em paragem cardiorrespiratória, na paragem do autocarro, na freguesia de São Mamede de Recesinhos.

Os três viajavam desde a Lixa, no concelho de Felgueiras, num autocarro, quando a criança se sentiu mal, abandonando o transporte, após o que o alerta foi dado por populares, disse. Já com a presença dos Bombeiros de Lousada, durante 30 minutos tentou-se a reanimação da jovem que estaria a caminho do hospital para, alegadamente, uma consulta de pneumologia, acrescentou o comandante.

A menina foi depois transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, onde foi confirmado o óbito, esclareceu a fonte. No local esteve também a Unidade Móvel de Intervenção de Psicólogos do INEM para dar assistência aos pais, acrescentou. Dez operacionais apoiados por cinco viaturas estiveram no local.