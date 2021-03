No início da partida, e olhando para a ficha de jogo, os cálculos eram muitos. Não pela equipa que ia defrontar o Azerbaijão mas pela equipa que poderia estar a ser projetada para jogar com a Sérvia no sábado. Bruno Fernandes, João Félix, o próprio Diogo Jota, todos opções para o encontro em Belgrado. Tudo no plano teórico, claro. Porque no plano teórico, José Fonte teria ficado no banco para defrontar a Sérvia mas Domingos Duarte fez uma exibição muito afirmativa. Porque no plano teórico, Cédric Soares poderia ser opção no próximo encontro com João Cancelo na esquerda mas Nuno Mendes teve uma estreia segura. E essa foi uma das notas positivas da noite.

O lateral esquerdo do Sporting tornou-se o mais novo a estrear-se na Seleção A desde Cristiano Ronaldo, em 2003, sendo também um dos dez mais novos de sempre a assumir a condição de titular superado por outros nomes de peso do futebol nacional além do capitão da Seleção como Espírito Santo, Paulo Futre ou Emílio Peixe. No final da partida, mesmo não tendo a mesma preponderância ofensiva dos últimos encontros pelos leões, terminou com 81 toques na bola, sete duelos ganhos, dois tackles e uma interceção numa noite que tão cedo não esquecerá.

“As sensações foram muito boas, jogar ao pé de jogadores de elite como estes. Estou super satisfeito. É um orgulho estar aqui”, começou por comentar o lateral na zona de entrevistas rápidas da RTP. “Todos me deram conselhos antes do jogo, o capitão [Ronaldo] também. Isso é muito importante para mim, ajudou-me e acho que isso notou-se dentro de campo. Interesse de outros clubes? Não penso nisso. O meu trabalho é jogar futebol e fazer o meu máximo dentro de campo, não penso no resto”, acrescentou o jovem jogador de 18 anos.

Jogar numa linha de quatro? Nos Sub-21 também estou habituado a jogar com quatro defesas. A este nível temos de nos habituar a jogar de formas diferentes. Estou preparado para tudo”, completou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Para estreia na Seleção apresentou-se tranquilo, esteve bem dentro de um padrão normal. Num primeiro jogo não podemos esperar aquela fluidez que ele normalmente apresenta ofensivamente mas esteve muito equilibrado no jogo”, destacou Fernando Santos também no final de uma partida onde promoveu ainda a estreia de João Palhinha lançando o médio aos 88 minutos naquela que foi já a 49.ª estreia promovida pelo técnico em cinco anos.

“Estou muito orgulhoso, muito feliz. Qualquer jogador ambiciona representar a sua Seleção e eu não fujo à regra, muito orgulhoso de representar o meu país. Existe muita qualidade em todas as posições, são muitos os que jogam nas ligas de topo. O futebol português tem muita qualidade, o nosso país tem muito talento. Azerbaijão? Hoje em dia não há jogos fáceis. Jogam em bloco baixo, nem sempre é fácil fazer golos a estas equipas. Às vezes pelo nome ou pelo ranking podemos subestimar mas no futebol de hoje já não há jogos fáceis. Agora é recuperar, analisar este jogo e estar já a 200% no encontro com a Sérvia”, destacou o médio do Sporting à RTP.