O Instagram, uma das redes sociais mais utilizadas no mundo e que é detida pelo Facebook, está a trabalhar numa versão para menores de 13 anos. De acordo com Adam Mosseri, o diretor geral da plataforma, “as crianças estão a pedir cada vez mais aos pais se podem aderir a aplicações que as ajudem a manter o contacto com os amigos”. E adianta: “Uma versão do Instagram na qual os pais têm controlo, como fizemos com o Messenger Kids, é algo que estamos a explorar”.

Kids are increasingly asking their parents if they can join apps that help them keep up with their friends. A version of Instagram where parents have control, like we did w/ Messenger Kids, is something we’re exploring. We’ll share more down the road. — Adam Mosseri ???? (@mosseri) March 18, 2021

A declaração de Mosseri, que foi feita numa publicação na conta de Twitter do próprio, foi escrita em resposta a uma notícia do BuzzFeed de que o Instagram estaria a trabalhar numa plataforma para menores de idade. A este site, o responsável adiantou mais informações: “Parte da solução é criar uma versão do Instagram para jovens ou crianças onde os pais têm transparência ou controlo“.

De acordo com a política de utilização do Instagram — e com a lei portuguesa –, os mais jovens apenas podem ter uma conta na rede social a partir dos 13 anos. Para efetivar este requisito, a plataforma tem exigido aos novos utilizadores que digam a sua data de nascimento, mesmo que estes não a queiram divulgar nas redes sociais.

Na semana passada, o Instagram anunciou novas medidas “para manter os membros mais jovens da comunidade em segurança”. Como divulgou num comunicado, a plataforma vai passar a proibir que contas de pessoas com mais de 18 anos possam enviar mensagens a quem não siga e seja menor de idade. O objetivo, diz a empresa, é criar novas formas de continuar a operar e permitir ter ofertas para todo públicos de todas as idades.

Além disso, a plataforma quer diminuir o número de contas que todos os utilizadores podem ver. “Se o adolescente não escolher ‘privado’ ao inscrever-se, o Instagram enviará posteriormente uma notificação, destacando os benefícios de uma conta privada e lembrando-o de verificar as configurações”, diz a empresa.

Lançado em dezembro de 2017, o Messenger Kids foi a primeira aplicação do Facebook lançada para menores de 13 anos . O objetivo foi que as crianças pudessem utilizar o serviço de mensagens. Contudo, dois anos depois, foi revelado que o serviço tinha problemas técnicos que permitiam que adultos usassem a plataforma.