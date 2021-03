O ministro das Infraestruturas afirmou que Alfredo Casimiro tentou enganar o Estado e os trabalhadores na negociações para encontrar uma solução para a Groundforce. Para Pedro Nuno Santos, a revelação tardia de que as ações da empresa que poderiam servir de garantia ao empréstimo da TAP estavam penhoradas à banca foi o “primeiro momento infeliz em que um empresário decide enganar o estado e os trabalhadores. Mas não foi o único”.

Segundo Pedro Nuno Santos, o maior acionista da empresa de handling “esteve a mentir até ao fim e que ainda gravou uma reunião com o ministro (que publicou sem autorização e que deu origem a uma queixa criminal). Não podemos fazer de conta que nada se passa e de que estamos perante um empresário igual aos outros”.

Nesta audição que decorre no Parlamento, o titular da pasta das Infraestruturas assumiu também que as notícias de uma execução da penhora sobre as ações de Alfredo Casimiro (segundo o Expresso, o Montepio iniciou o processo), se se confirmarem, “abrem uma nova perspetiva de resolução do problema de Groundforce”. Isto “porque achamos sinceramente que um dos principais problemas é o atual acionista privado, que não está vendedor e também não tem dinheiro para meter.”

Pedro Nuno Santos, que está a ser ouvido na comissão parlamentar de Obras Públicas, apontou ainda o dedo ao Governo do PSD/CDS por ter decidido “pagar para entregar a Groundforce ao privado”. Em resposta ao deputado centrista, João Gonçalves Pereira, explicou melhor o que quis dizer. Confirma que Alfredo Casimiro pagou 3,6 milhões de euros pela empresa que comprou em 2012 — como afirmou o empresário no Parlamento —, mas apenas em 2018. Em 2015, o dono da Pasogal já tinha recebido 5,4 milhões de euros em comissões de gestão e mais 2,2 milhões de euros nos anos seguintes, acrescentou.

Recebeu 7,6 milhões de euros e pagou 3,6 milhões de euros. Quantos portugueses gostavam de fazer este negócio? Dez milhões”. ´´

Para o ministro este caso, permite tirar “ilações sobre como se fazem privatizações e de como os empresários vivem nas costas do Estado”. Pedro Nuno Santos defendeu na comissão de Economia e Obras Públicas que estes processos devem ser transparentes. “Quando um privado faz a sua narrativa na praça pública, o Estado tem de se defender”. E sublinhou que dono da Groundforce “provou que não é sério”. Nestes casos, sublinhou, “não se pede recato, tem de se defender o Estado e o povo”.

Pedro Nuno Santos considerou que a contraproposta de aumento de capital feita pelo empresário foi uma “manobra de diversão” não foi levada a sério porque quem a faz deve “dezenas de milhões de euros”. Mesmo quando foi possível chegar a acordo para a venda dos equipamentos da Grounforce à TAP em troca de um financiamento, Alfredo Casimiro absteve-se na votação e um outro gestor por si representado votaram contra.

O ministro remeteu ainda para os Ministérios da Economia e das Finanças a responsabilidade por aprovar o empréstimo de 35 milhões de euros com aval do Estado pedido há vários meses pela Grounforce, e cuja demora na aprovação tem sido atribuída ao atraso na entrega de informação financeira por parte da empresa.