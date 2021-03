Um homem foi encontrado, no concelho do Seixal, com as mãos e pés atados, sinais de espancamento e queimado depois de ter sido regado com gasolina, noticiou o Correio da Manhã.

A GNR foi chamada ao local, mas, por se tratar de um crime violento, o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária, que vai investigar os crimes de sequestro e tentativa de homicídio e a potencial ligação ao crime organizado.

O homem de 30 anos e originário da Europa de Leste foi deixado na berma da ‘reta de Coina’ (Avenida 10 de Julho), uma zona de prostituição que atravessa Fernão Ferro, num local onde não seria possível ver o corpo a partir da estrada.

Apesar de ter sido encontrado inanimado, os bombeiros conseguiram reanimar a vítima que se encontra agora internada, em estado crítico, no Hospital Garcia de Orta, em Almada.