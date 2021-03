A Federação Distrital do PS de Viseu anunciou esta terça-feira que apoia a candidatura do presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, José Morgado, a vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

O presidente da Federação Distrital do PS de Viseu, José Rui Cruz, considera que José Morgado “reúne todas as competências e conhecimentos para exercer as funções de vice-presidente da CCDRC com distinção“. José Morgado é presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva desde 2009 e já liderou a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, que integra 14 municípios.

Tem um percurso que lhe permite conhecer e defender muito bem as necessidades da Região Centro. Será, certamente, uma mais-valia para o território do interior ter um conterrâneo nestas funções”, sublinha José Rui Cruz.

O vice-presidente da CCDRC eleito em outubro de 2020, Jorge Brito, abandonou o lugar na sequência do convite que lhe foi dirigido pela CIM da Região de Coimbra, em janeiro deste ano, para regressar ao cargo de secretário-geral, que tinha deixado para se candidatar à CCDRC.

Jorge Brito, geógrafo, foi eleito vice-presidente da CCDRC, em 14 de outubro de 2020, com 70 votos (de entre os 77 presidentes de câmara da região), tendo então votado todos (registaram-se quatro votos brancos e três nulos).

No âmbito da primeira eleição para as comissões de coordenação, realizada naquele dia, também foi eleita a presidente da CCDRC Isabel Damasceno, que já ocupava o lugar, sucedendo a Ana Abrunhosa, que abandonou o cargo para ir para o Governo, no qual é responsável pela pasta da Coesão Territorial. A eleição do vice-presidente da CCDRC está agendada para 20 de abril.