O rapper, produtor musical e cantor norte-americano Russ vai voltar a Portugal em 2022, para um concerto na Altice Arena (antigo Pavilhão Atlântico), em Lisboa. A novidade é avançada esta quarta-feira pela promotora do espectáculo, que já tem data marcada: 22 de setembro do próximo ano. Os bilhetes ficam à venda a partir de esta sexta-feira, 26 de março.

Um fenómeno de enorme popularidade no hip-hop mais melódico (mais pop) e no novo R&B dos Estados Unidos da América, Russ já atuou por duas vezes em Portugal. Na primeira, na Altice Arena, em Lisboa e em 2018, o concerto evidenciou uma enorme sintonia entre Russ e os ouvintes de hip-hop portugueses (em especial, os mais jovens): o norte-americano chegou mesmo a mencionar esse concerto em Lisboa em entrevistas internacionais como o maior que tinha dado até ao momento na sua carreira.

Em 2019, Russ regressou a Portugal para um concerto — desta vez não em nome próprio mas inserido na programação do festival MEO Sudoeste.

Com 28 anos — vai fazer 29 em setembro e tornar-se-á trintão quatro dias depois deste terceiro concerto em Portugal —, Russell James Vitale, que emergiu na música a partir de Atlanta, no estado da Geórgia, tem já três discos completos editados desde que assinou contrato com uma grande discográfica: There’s Really a Wolf (2017), Zoo (2018) e Shake the Snow Globe (2020).

Antes do primeiro álbum “oficial” de 2017, Russ tinha já editado dezenas de canções na internet e disponibilizado online para download várias coleções de temas. Tido como um self-made man na indústria musical, alguém que insistiu e persistiu no lançamento digital de canções até que uma delas se tornasse um sucesso, é autor de êxitos como “Goodbye”, “Pull The Trigger”, “What They Want” ou “Losin Control”. Mais recentemente revelou canções como “Ugly” (em parceria com Lil Baby) e “Misunderstood”.