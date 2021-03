O defesa Raphaël Guerreiro foi “dado como inapto” fisicamente e dispensado da seleção portuguesa que vai disputar os primeiros três jogos no Grupo A de apuramento para o Mundial2022, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Raphaël Guerreiro, que esteve ausente no treino realizado quarta-feira pela equipa nacional na cidade italiana de Turim, não será substituído nos convocados do selecionador Fernando Santos, cuja lista inicial sofreu quarta-feira a terceira baixa, depois do guarda-redes Rui Patrício e do defesa central Pepe.

A ausência do defesa lateral no apronto de quarta-feira não foi uma surpresa absoluta, uma vez que falhou os últimos quatro desafios do Borussia Dortmund, devido a uma lesão sofrida no encontro dos quartos de final da Taça da Alemanha, frente ao Borussia de Mönchengladbach, em 02 de março.

A seleção portuguesa estreia-se no Grupo A de apuramento para o Mundial2022 na quarta-feira, com a receção ao Azerbaijão, que foi deslocalizada do Estádio José Alvalade, em Lisboa, para Turim, devido à pandemia de Covid-19.

Depois do embate com os azeris, Portugal cumpre fora os outros dois jogos da ronda tripla de apuramento, defrontando a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo, três dias depois. Os três jogos começam às 19h45 (hora de Lisboa).

Para garantir a oitava participação – sexta consecutiva – no Mundial, cuja edição de 2022 se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, Portugal precisa de vencer o agrupamento, sendo que o segundo classificado jogará um “play-off” de acesso à fase final.

Lista dos 24 convocados

Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), José Sá (Olympiacos, Gre) e Rui Silva (Granada, Esp),

Defesas: Cedric (Arsenal, Ing), João Cancelo (Manchester City, Ing), Domingos Duarte (Granada, Esp), José Fonte (Lille, Fra), Neto (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing) e Nuno Mendes (Sporting).