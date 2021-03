Em atualização

A PSP deteve dois dos suspeitos envolvidos no episódio de troca de tiros desta terça-feira no bairro de Santa Marta, em Corroios. O Observador apurou junto de fonte próxima da investigação que um dos detidos esta quarta-feira é a pessoa que estava a ser agredida quando os agentes chegaram ao local.

Ainda que todas as linhas de investigação estejam em aberto, começa a ser cada vez mais certo que na origem dos diferendos e agressões que motivaram a chamada da PSP ao local esteja a ocupação de uma habitação precária por parte de um dos suspeitos — o alvo das agressões dos vizinhos.

Quanto à única detenção feita ontem, fonte da direção nacional da PSP fez saber que o detido “foi inquirido pela PSP, mas acabou por sair em liberdade”.

Como o Observador noticiou esta terça-feira, tudo começou quando a PSP foi chamada, ao início da tarde, devido a alguns distúrbios e foi recebida a tiro. Dois dos suspeitos acabaram por se refugiar num barracão, inicialmente descrito pelas autoridades como uma loja, e rapidamente a PSP montou um cerco para impedir a sua saída daquele edifício.

No local estiveram elementos da investigação criminal, do Corpo de Intervenção e do Grupo de Operações Especiais. Durante a tarde, a PSP chegou mesmo a anunciar que iria iniciar as negociações com os suspeitos barricados para que estes se entregassem. Mas no interior do barracão não havia ninguém para negociar e perto das 19h30 a PSP apercebeu-se, ao entrar, que o espaço estava vazio.