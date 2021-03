A Marinha está a construir campo de golfe na Base Naval do Alfeite, algo que está a gerar indignação entre os militares que se queixam de ter várias embarcações paradas porque não é feita manutenção, segundo o Diário de Notícias. O organismo justifica-se com a “necessidade de edificar uma capacidade de treino” da modalidade mas a indignação sobe de tom porque o atual comandante naval, o vice-almirante Silvestre Correia, é um assumido entusiasta de golfe, participando em campeonatos nacionais das Forças Armadas.

O Almirante Mendes Calado, do gabinete do Chefe de Estado-Maior da Armada (CEMA), confirmou ao DN que a obra está a ser realizada e justificou-a “atendendo à necessidade, já há muito identificada, de edificar uma capacidade para campo de treino destinado ao ensino de golfe”.

À semelhança dos projetos já concretizados pelas Academias da Força Aérea e do Exército, foi decidido aproveitar aquele mesmo espaço para esse efeito, para o que a Marinha contou com o apoio financeiro de entidades particulares com as quais tem protocolos de cooperação”, diz a mesma fonte.