Nas últimas 24 horas, o país registou 1.362 mortos e 85.143 novos casos de Covid-19. É o maior número de casos diários registado desde 13 de fevereiro (87.798). As mortes diminuíram face ao dia de ontem (1.405).

Os Estados Unidos atingiram, na quarta-feira, mais de 30 milhões de casos de Covid-19 e 545.103 mortos desde o início da pandemia, indicou a contagem independente da Universidade de Johns Hopkins.

Com mais de 30 milhões de infeções, os EUA continuam a ser o país com mais mortes e mais contágios, devido à Covid-19, seguido pelo Brasil (12.220.011 casos) e a Índia (11.734.058).

O Presidente norte-americano, Joe Biden, estimou que a doença venha a causar mais de 600 mil mortos no país.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por seu lado, o Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de projeção de evolução da pandemia a Casa Branca se baseia com frequência, previu cerca de 596 mil mortos até junho.

Na campanha de vacinação a decorrer no país, 85,5 milhões de pessoas (25,7% da população) já receberam pelo menos uma dose da vacina, incluindo 46,4 milhões (14%) que já estão completamente vacinados.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.735.411 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 16.794 pessoas dos 818.212 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.