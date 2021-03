A secretária de Estado da Administração Interna disse esta quinta-feira que a “grande preocupação” da subcomissão permanente criada na proteção civil para acompanhar a pandemia de Covid-19 passa pela articulação entre as diferentes entidades para se evitar um retrocesso.

“Agora o grande cuidado e preocupação é a articulação entre todas as entidades e estamos a falar de todas as aéreas governativas, desde a saúde, às forças de segurança e Forças Armadas“, disse à agência Lusa Patrícia Gaspar, no final da reunião número 100 da subcomissão permanente para acompanhamento da pandemia, criada no âmbito da Comissão Nacional de Proteção Civil da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A secretária de Estado adiantou que esta reunião serviu para “garantir que todas as entidades estão alinhadas e que todos os mecanismos de coordenação estão a funcionar bem“, numa altura em que o número de casos de Covid-19 está a diminuir no país.

A grande preocupação agora, nestes dias, é garantir que temos a máxima monitorização de todos os comportamentos e do cumprimento rigoroso das regras do estado de emergência”, precisou. Patrícia Gaspar afirmou que Portugal está “numa situação bastante favorável em termos da evolução da pandemia”, mas que a qualquer momento pode inverter-se caso não se continue a cumprir as regras nesta fase de desconfinamento gradual.

“Importa manter esta monitorização, importa garantir que monitorizamos todas as diferentes áreas para que não haja qualquer retrocesso neste enorme trabalho que tem sido feito por todos os portugueses”, frisou, afirmando que esta alerta é para o período da Páscoa, como também para todas fases de desconfinamento.

A subcomissão permanente, que funciona desde março de 2020, faz o acompanhamento da evolução da situação epidemiológica, sendo responsável pela recolha e tratamento de informação relativa à pandemia, garantindo uma permanente monitorização da situação.

Na subcomissão têm assento representantes de cerca de duas dezenas de entidades, nomeadamente das áreas governativas dos Negócios Estrangeiros, Justiça, Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde, dos Governos Regionais, das Forças e Serviços de Segurança, das Forças Armadas e dos Bombeiros. A secretária de Estado afirmou que a subcomissão tem vindo a funcionar desde o início da pandemia e geralmente reúne-se uma vez por semana, mas nos períodos mais críticos chegou a ter encontros diários.

A secretária de Estado referiu que toda a rede que tem vindo a funcionar na área da proteção civil no âmbito da pandemia é “talvez um pouco discreta“, ao contrário do que é a intervenção em outras situações, como é o caso do combate aos incêndios em que a visibilidade é muito expressiva. A governante disse ainda que a subcomissão, que tem um “trabalho mais de retaguarda”, tem permitido gerir uma série de situações, como a questão do repartimento dos portugueses que estavam fora de Portugal, apoio à montagem de estruturas de retaguarda e assuntos relacionados com mortuárias.