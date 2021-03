Ao fim de 10 anos de atividade, Chrissy Teigen despediu-se do Twitter e apagou a conta naquela rede social, onde somava 13.7 milhões de seguidores. Nos últimos tweets, publicados esta quarta-feira, a modelo, que é mulher do músico John Legend, disse estar “profundamente magoada” com a “negatividade” da plataforma. Escrevendo, pela última vez, que era tempo “de dizer adeus”, Teigen afirmou ainda que o Twitter fez dela uma pessoa diferente.

“Durante mais de 10 anos vocês têm sido o meu mundo. Honestamente, devo muito a este mundo que criámos aqui. (…) Mas chegou a altura de dizer adeus”, começou por escrever, admitindo que a experiência naquela rede social estava a tornar-se mais negativa do que positiva. “O meu objetivo de vida é fazer as pessoas felizes. A dor que sinto quando não o faço é demais para mim”, continuou.

