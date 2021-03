A etapa da véspera já tinha sido um teste muito duro, a etapa desta quinta-feira seria ainda mais dura. A Volta à Catalunha entrava no dia das grandes decisões com a Ineos a dominar por completo, colocando Rohan Dennis a marcar o ritmo até 13 quilómetros do final, Richard Carapaz a liderar o grupo desde o início da última subida mais íngreme mesmo com um problema mecânico pelo meio e o trio Adam Yates, Richie Porte e Geraint Thomas a fazer o jogo para garantirem mais um dia entre os primeiros, de preferência com o último a chegar também ao pódio que era fechado por João Almeida. Ia começar o espectáculo até Port Ainé, em Pallars Sobirá.

Esteban Chaves, da Team BikeExchange, foi o primeiro a conseguiu furar o colete da Ineos na frente, chegando a ter um avanço de quase 30 segundos em relação ao grupo dos melhores. Seguiu-se uma tentativa de Enric Mas, que poderia estar a preparar a saída do companheiro da Movistar Alejandro Valverde, anulada de imediato. E, mais uma vez, a quebra demasiado cedo de Fausto Masnada, deixando João Almeida sozinho sem apoio de ninguém da Deceuninck Quick-Step a menos de um quilómetro e com a Ineos a preparar o ataque não à etapa, que já era de Chaves, mas ao terceiro lugar da geral individual. Que conseguiram, nos últimos 500 metros.

O corredor colombiano voltou aos triunfos mais de um ano depois, numa etapa onde teve muito mérito na forma como descolou, criou uma boa vantagem e aguentou na frente, fechando com menos sete segundos do que o grupo perseguidor onde entraram Michael Woods, Geraint Thomas (último a bonificar), Adam Yates, Sepp Kuss, Alejandro Valverde, Richie Porte, Wilco Kelderman, Nairo Quintana e Lucas Hamilton, todos a fechar o top 10 da quarta etapa com o mesmo tempo, o que afundou o corredor português na classificação geral.

Assim, com Adam Yates a ter 45 segundos de avanço sobre Richie Porte e 49 segundos sobre Geraint Thomas, o quarto passou a ser Alejandro Valverde (1.03), Wilco Kelderman ficou na quinta posição também a 1.03 do líder e Esteban Chaves subiu ao sexto posto a 1.04, deixando João Almeida em sétimo a 1.07 tendo atrás de si olhando para o top 10 Hugh Carthy (1.20), Sepp Kuss (1.29) e Simon Yates (1.32).

