Será apenas mais um capítulo no livro de peripécias que o juiz Fonseca e Castro tem vindo a protagonizar e que já motivaram, aliás, um processo disciplinar pelo Conselho Superior da Magistratura por violar o dever de reserva. Desta vez, avançou a SIC na quarta-feira, o juiz terá interrompido uma sessão de julgamento no Tribunal de Odemira, porque o procurador e um funcionário se teriam recusado a tirar a máscara.

Já na manhã desta quinta-feira, Fonseca e Castro realizou um direto numa página de Facebook criada no mês de fevereiro, onde dá outra versão dos factos. O juiz argumenta que “não pode julgar alguém de cara tapada”, uma vez que aplicar uma pena alguém “exige rigor”.

“Deixa de haver obrigatoriedade de utilização da máscara na sala de audiências devido à incompatibilidade com a atividade que é a apreciação da prova. Essa atividade obedece aos princípios da oralidade, imediação e livre apreciação da prova”, afirma acrescentando que “não é possível que as pessoas tenham a cara tapada”.

O juiz emitiu um despacho onde dizia ser “impossível o arguido e as testemunhas terem a cara tapada”. Segundo o próprio, terá dado opção aos restantes intervenientes processuais para também tirarem as máscaras, o que terá acontecido, segundo relata, “de imediato pelos advogados”.

“O único que não tirou a máscara foi o senhor Procurador que se opôs a que a audiência fosse realizada com pessoas sem máscara”, relatou Fonseca e Castro citando o Procurador que terá dito que estava “desconfortável” por haver outras pessoas na sala de audiências sem máscara.

“A audiência não foi realizada porque o senhor procurador se recusou, é o único que tenho em Odemira”, afirmou durante o direto no Facebook negando a versão avançada pela SIC que dava conta que teria sido o Juiz a interromper a audiência por ter havido recusa de algumas pessoas em retirar as máscaras.

PSP já denunciou Fonseca e Castro ao Conselho Superior da Magistratura

Depois de publicar vários vídeos no Facebook onde apela à desobediência civil e as pessoas a não cumprirem as regras em vigor ao abrigo do estado de emergência, a PSP participou do Juiz ao Conselho Superior da Magistratura, avançou o Expresso.

Fonseca e Castro foi rápido a reagir no Facebook, através de mais um vídeo, onde identificou cada um dos agentes da PSP que fizeram queixa, envolvendo diretamente o Diretor Nacional da PSP Magina da Silva. “Foram as seguintes pessoas que participaram de mim ao Conselho Superior da Magistratura: Manuel Magina, Diretor Nacional da PSP; Manuel Domingos Antunes Dias, Superintendente da PSP; Artur Jorge; João Tomás Soares”, elenca acrescentando que “não tem problema com as participações” e que está “preparado para tudo o que possa ser feito” contra ele.

O Conselho Superior da Magistratura está a analisar o caso e o próprio juiz confirma que há um inquérito e que “oportunamente irá prestar declarações em Lisboa” onde pediu para ser ouvido.

Fonseca e Castro foi dirigente da Associação Juristas Pela Verdade, mas depois de voltar à magistratura deixou a associação e fundou a página Habeas Corpus que vem alimentando com conteúdo há mais de um mês.