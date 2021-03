A Galp Gás Natural Distribuição anunciou esta quarta-feira que Karl Klaus Liebel vai substituir Carlos Manuel Costa Pina na presidência do conselho de administração da empresa, dá conta um comunicado enviado ao mercado.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Galp Gás Natural Distribuição explicita que “foi aprovada uma deliberação social unânime dos respetivos acionistas para eleição de dois novos membros do conselho de administração da empresa” para o mandato 2019-2021.

Assim, Karl Klaus Liebel vai presidir o conselho de administração da Galp Gás Natural Distribuição e Jaroslava Korpancová vai integrar vogais deste órgão.

A empresa também comunicou ao mercado que “passa a ser imputável à Allianz Infrastructure Luxembourg II S.Á RL e à Allianz European Infrastructure Acquisition Holding S.Á RL, uma participação qualificada de, respetivamente, 45,5089% e 29,5011% do capital social e dos direitos de voto”, que é correspondente a 40.743.759 e 26.412.050 ações, respetivamente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O remanescente do capital social da GGND é detido pela Meet Europe Natural Gas, Lda. e pela Petrogal, S.A., respetivamente, na proporção de 22,5% e 2,49%”, acrescenta a empresa.

A Galp acordou a venda de uma participação 75,01% na Galp Gás Natural Distribuição (GGND) à Allianz Capital Partners, por 368 milhões de euros, foi esta quarta-feira comunicado ao mercado.

“A Galp acordou com a Allianz Capital Partners, em nome das companhias de seguro da Allianz e da Allianz European Infrastructure Fund, a venda de 75,01% da sua participação na Galp Gás Natural Distribuição, S.A. (GGND), atualmente de 77,5%”, lê-se no comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O preço acordado para a participação de 75,01% a alienar é de 368 milhões de euros, adianta a petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva, referindo que a valor implícito de 100% da GGND é de 1,2 mil milhões de euros. A GGND detém nove empresas regionais de distribuição de gás em Portugal.

Esta transação está sujeita às aprovações regulatórias usuais e à obtenção de consentimentos de terceiros, sendo a sua conclusão esperada para o primeiro trimestre de 2021.

A Allianz Capital Partners está também presente no mercado de energias renováveis em Portugal, tendo-se tornado dona, em 2018, de duas centrais solares: Ourika, com 46 megawatts (MW) de potência instalada, no concelho de Ourique, Alentejo, e a Solara, com quase 220 MW, no concelho de Alcoutim, Algarve.

A GGND gere as empresas concessionárias e licenciadas responsáveis pela atividade de operação de redes de gás nas nove concessões regionais, com mais de 10.000 quilómetros de redes de distribuição em serviço, estando presente em 85 concelhos do país.

O capital da GGND era detido em 77,5% pela Galp Gas & Power, SGPS, e os restantes 22,50% pertencem à Meet Europe Natural Gas, Lda, uma sociedade detida pelas japonesas Marubeni Corporation (50%) e pela Toho Gas (50%).