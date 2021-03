Em atualização

Um suspeito ainda não identificado pelas autoridades invadiu um avião sem passageiros no aeroporto de Nouakchott, capital da Mauritânia, e ameaçou explodi-lo, avança o portal Arab News.

#BREAKING A person storms a plane with no passengers on board at #Nouakchott International Airport and threatens to blow it up, according to reports in #Mauritania

— Guy Elster (@guyelster) March 25, 2021