O treinador português Paulo Sousa estreou-se com um empate a três golos na Hungria, à frente da seleção polaca, no grupo I de apuramento para o Mundial2022 de futebol, graças a um golo de Lewandovski perto do final.

A formação magiar chegou a estar a vencer por 2-0, graças aos golos do médio Roland Sallai e do avançado Adam Szalai, aos seis e 53 minutos, mas uma forte reação polaca levou-a a recuperar para 2-2 no espaço de um minuto, aos 60 e 61, pelo ponta de lança Krzysztof Piatek e pelo médio Kamil Jozwiak.

No entanto, a Hungria voltaria a adiantar-se no marcador aos 78 minutos, pelo central dos alemães do Leipzig, Willi Orban, valendo à Polónia o melhor marcador da Bundesliga, Robert Lewandovski, aos 83, para evitar que Paulo Sousa se estreasse com uma derrota.

O grupo I é liderado pela Inglaterra, que esta quinta-feira goleou São Marino por 5-0, com três pontos, seguida da Albânia, que venceu em Andorra por 1-0, com os mesmos pontos, da Polónia e da Hungria, ambos com um ponto, e de Andorra e São Marino, que não pontuaram.