A vida íntima de Meghan Markle está prestes a ser revelada ao público pelo biógrafo Tom Bower, que segundo o Daily Mail terá aceite um contrato de valores astronómicos (a publicação fala numa soma na ordem dos “seis dígitos”) para contar a história de vida da duquesa.

Bower é conhecido pelas suas biografias implacáveis, minuciosas e não autorizadas de figuras importantes como Boris Johnson ou o Príncipe Carlos. Ao que parece, Bower irá passar o próximo ano a vasculhar todos os recantos da vida de Meghan conversando com amigos, inimigos e várias outras fontes que, de uma forma ou outra, estão ligadas tanto a Markle como ao próprio príncipe Harry.

O autor tem a fama de não deixar nada ao acaso e de ser meticuloso na forma como pesquisa para os seus livros. A imprensa “tabloide” britânica já diz que este será “o livro que Meghan temia que aparecesse”, dadas as alegadas informações que revelará.

A editora americana Simon & Schuster foi quem supostamente ganhou a guerra de licitações por esta biografia da Duquesa de Sussex e serão deles os direitos do livro. Espera-se que Bower entreviste membros da família distante de Meghan, incluindo o pai Thomas, com quem mantém uma relação tempestuosa. Na lista de entrevistados também deverão entrar ex-funcionários do palácio de Buckingham e não só, segundo o jornal The Sun.

Em 2018, Bower escreveu O Príncipe Rebelde, sobre o príncipe Charles, que explorou a forma como o herdeiro do trono tentou ultrapassar a morte da princesa Diana, por exemplo. Este seu trabalho sobre Meghan surgirá depois da publicação de Finding Freedom, uma outra biografia de Meghan que gerou alguma polémico pelo caráter elogioso que manifestou — apesar dos Duques de Sussex negarem ter contribuído de alguma forma para a sua redação.