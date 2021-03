Artigo em atualização

Desigualdade, egoísmo, isolacionismo, individualismo, foram algumas das notas que Marcelo Rebelo de Sousa decidiu deixar na mensagem transmitida na sessão de abertura da conferência sobre o reforço do papel da União Europeia na saúde global que decorre ao longo desta quinta-feira. Sem intenção de dourar a pílula, o Presidente da República reconheceu os pontos de avanço e o esforço feito pela União Europeia, mas também lembrou falhas e apontou o caminho: só com uma “verdadeira União Europeia da saúde” é possível à União Europeia “ter uma posição de liderança em termos de saúde global”.

Antes, os participantes já tinham ouvido a intervenção da vice-secretária-geral das Nações Unidas Amina Mohammed com foco nos mais vulneráveis que, considera, foram os mais atingidos pela pandemia. “A crise [provocada pela pandemia do SARS-CoV-2] exacerbou as desigualdades pré-existentes em todo o mundo e atingiu os mais vulneráveis de forma especialmente dura”, apontou Amina Mohammed presente na conferência em substituição de António Guterres.

Com elogios à postura da União Europeia a responsável apontou o atual momento como “de balanço para todo o mundo”. “Agora deve estar claro para todos que, sem garantir o direito de todas as pessoas à saúde, nunca teremos sociedades justas”, disse depois de Ursula Von der Leyen ter apontado que a escolha da UE foi “construir uma aliança para criar a iniciativa global para que todos os países tenham acesso a testes, medicamentos e vacinas”.

“É tempo de olhar em frente, precisamos de mais doações, temos que reforçar a capacidade de produzir vacinas. Este trabalho começa na Europa, onde estamos a trabalhar com as farmacêuticas para aumentar capacidade de produção”, apontou Von der Leyen frisando que “as mutações de outros países e continentes podem destruir o que foi alcançado até ao momento” daí que seja necessário distribuir o maior número de vacinas possível em todo o mundo.

Também Tedros Ghebreyesus, Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde focou o discurso na sessão de abertura no mecanismo Covax, afirmando que permite “dar esperança a todos, não só a alguns”, mas deixando o alerta de que “o fosso está a crescer em relação às vacinas distribuídas nos países desenvolvidos e nos pais pobres”.

Já Marta Temido, no papel de anfitriã da sessão de abertura desta conferência, frisou que “nenhum Estado está seguro até que todos estejam”, notando que a diplomacia da saúde “não é uma opção”, mas sim “uma necessidade compartilhada”uma vez que os desafios da saúde “transcendem fronteiras”.

“A diplomacia da saúde não é uma opção dos Estados. Em vez disso, é uma necessidade compartilhada. Os desafios da saúde global transcendem fronteiras e também as clássicas divisões norte-sul, este-oeste, expondo as limitações das abordagens segmentadas”, assinalou a ministra da Saúde.“A UE esteve e continuará empenhada” no objetivo da solidariedade além-fronteiras, reforçando “a influência fortalecedora da União na saúde global e também na diplomacia da saúde”.

Outro dos ministros portugueses que participou na sessão de abertura foi Santos Silva que destacou a necessidade de um reforço dos sistemas de saúde pública e de cooperação global. Santos Silva diz que é preciso conseguir recursos e sustentabilidade em assuntos ligados à Saúde, frisando que o assunto é “um dos maiores tópicos” da presidência portuguesa da União Europeia.

“Muito tem de ser feito e muito está a ser feito”, disse Augusto Santos Silva, frisando a importância na promoção de medidas no sentido de se alargar o número de testes de diagnóstico à Covid-19 e na distribuição de vacinas.

“O que fazemos na Europa é importante, mas o mais importante é o que fazemos no mundo, só juntos podemos combater a pandemia”, disse Santos Silva referindo-se à colaboração com organizações internacionais como a ONU e a Organização Mundial da Saúde.