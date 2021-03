O défice do Estado atingiu os 153 milhões de euros nos primeiros dois meses do ano, de acordo com o Ministério das Finanças, o que representa um agravamento de 2.504 milhões de euros face ao mesmo período do ano passado. Na habitual antecipação ao boletim mensal de execução orçamental, o gabinete de João Leão atribui este resultado às “medidas de confinamento para travar a propagação da pandemia”.

O comunicado indica que houve uma “significativa contração da receita (-11,8%)” e um “forte crescimento da despesa primária (+6,9%)”, ou, seja, despesa sem os juros da dívida, “reflexo dos impactos negativos na economia (como evidencia a redução da receita fiscal e contributiva) e das medidas extraordinárias de apoio a famílias e empresas”.

O Ministério das Finanças explica que, “na sequência do abrandamento da atividade económica, a receita fiscal recuou 17,4%, com a generalidade dos impostos a evidenciar quebras”. O IVA — o imposto mais importante para os cofres do Estado — teve uma redução de 12,7% “em termos comparáveis (ajustada do efeito dos planos prestacionais e da prorrogação de pagamento até 31 de março)”, afirma o ministério. Não há, para já, indicação relativamente aos outros impostos, que serão conhecidos quando for publicado, ainda esta tarde, o boletim de execução orçamental. Ainda na receita, as contribuições para a Segurança Social tiveram uma redução de 2,2%.

Do lado dos gastos, a despesa primária, sem juros, cresceu 6,9%, “incorporando o significativo crescimento da despesa da Segurança Social (+13,5%, +578 M€)”. O ministério indica que, “excluindo as medidas específicas no âmbito da Covid-19, destacam-se os acréscimos na despesa com prestações sociais (6,5%) sobretudo com Prestações de Desemprego (37,8%)”.

No Serviço Nacional de Saúde, a despesa cresceu “a um ritmo recorde de 10,5%, principalmente pelo aumento muito elevado das despesas com pessoal (10,1%)”, nota o ministério, que atribui este resultado, em grande medida, ao “reforço expressivo do número de profissionais de saúde em 8% (+10 786 trabalhadores face a fevereiro de 2020)”. Ou seja, “um máximo histórico a nível global e nas principais carreiras”, segundo o ministério, que garante ainda ter havido um aumento da despesa com investimento no SNS em 64,6%.

Por outro lado, os salários dos funcionários públicos aumentaram 4,4%, “refletindo as contratações de pessoal e os encargos com valorizações remuneratórias, destacando-se o aumento de 5,8% da despesa com salários dos professores”.

Na manhã desta quinta-feira, o ministério já tinha anunciado que a despesa total com medidas extraordinárias Covid-19 de apoio às empresas e às famílias ascendeu a 1.091 milhões de euros nos primeiros dois meses do ano. A maior componente é relativa aos apoios a empresas e ao emprego, que atingiram os 663 milhões de euros, nomeadamente o programa Apoiar (345 milhões de euros), o lay-off simplificado (135 milhões) e o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade (116 milhões). Na receita, estão em causa 438 milhões de euros com as medidas de alargamento dos prazos de pagamento de impostos, suspensão de execuções fiscais e isenção da TSU.

