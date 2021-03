O Papa Francisco pediu esta quinta-feira orações pelas “vítimas e desaparecidos do terrível incêndio que ocorreu num campo de refugiados da minoria muçulmana rohingya no Bangladesh”, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Francisco lembrou que o Bangladesh acolheu com generosidade milhares de pessoas.

#Praytogether for the victims and those reported missing because of the terrible fire that broke out in a #Rohingya refugee camp in Bangladesh, which generously welcomed thousands of people. Let us pray for the twenty thousand brothers and sisters, who lost the little they had.

— Pope Francis (@Pontifex) March 25, 2021