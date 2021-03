Velho mundo vs. novo mundo

Para simplificar e desconstruir a complexidade do tema, aquele que já foi o escanção do restaurante Belcanto, com duas estrelas Michelin, opta por distinguir as especificidades de um Cabernet Sauvignon (uva tinta) de um Sauvignon Blanc (uva branca). “Depende se for um Cabernet do novo mundo [países como EUA ou Nova Zelândia] ou do velho mundo [Paris ou Itália, por exemplo]. O do novo mundo é mais expansivo, muito mais aromático, enquanto que o do velho mundo — e aqui refiro-me sobretudo a Bordéus — é mais contido, precisa de tempo, logo, precisa de um copo mais alongado para ir respirando mais lentamente. O do novo mundo não porque já é muito exuberante no nariz”, diz.

Lógica semelhante aplica-se ao Sauvignon Blanc. Considerando a uva vinda de regiões mais frias (como o Vale do Loire, Sancerre ou Bordéus, em França, isto é, velho mundo), os vinhos têm tendência a apresentarem mais acidez e a serem mais contidos, pelo que o copo deverá ser abaulado mas fechado em cima (para não deixar escapar os aromas e para não ferir as papilas gustativas). Olhando agora para a casta trabalhada no novo mundo, dando origem a vinhos com aromas mais exuberantes, o melhor é optar por um copo bem aberto.