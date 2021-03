Portugal vai estrear em maio a Liga Pro Skate, um circuito anual composto por sete etapas inseridas num ambicioso projeto de “forte desenvolvimento desta modalidade olímpica” até Paris2024.

Vamos arrancar com um modelo de competição olímpico de desenvolvimento do skate aproveitando a sinergia de Tóquio2020 e focado em Paris2024″, resumiu à Lusa Paulo Ribeiro, coordenador nacional do comité técnico do skate da Federação de Patinagem de Portugal.