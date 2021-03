A Rússia e a Turquia, países garantes de um cessar-fogo na Síria, acordaram esta quarta-feira a abertura de dois postos de controlo na zona de distensão de Idlib e na província de Alepo, indicou fonte russa.

“Para acabar com o isolamento e face ao bloqueio interno de civis foi tomada a decisão de abrir os postos de controlo ‘Saraqeb’, ‘Miznas’ e ‘Abu Azeidin'”, declarou à imprensa o subdiretor do centro de reconciliação russo na Síria, o contra-almirante Alexandr Karpov, citado pela agência Interfax. Segundo o militar, esta iniciativa da Rússia aceite pela Turquia “é uma demonstração direta para a comunidade internacional e regional do (…) apego a uma solução pacífica para a crise síria”.

Isto levará a uma melhoria da situação a nível social e a uma redução das tensões provocadas pela rutura dos laços familiares e os incómodos do quotidiano”, disse ainda.

Os centros encontram-se em zonas controladas pelas forças armadas turcas e, segundo Karpov, estavam prontos desde fevereiro, mas “as atividades dos grupos armados ilegais” que operam na zona obrigaram a adiar a sua abertura. A província de Idlib é o último bastião dos grupos rebeldes e ‘jihadistas’ na Síria, sendo controlada principalmente pelo Hayat Tahrir al-Sham, ex-ramo sírio da Al-Qaida.

O governo sírio abriu em finais de fevereiro um corredor para os civis que desejam abandonar Idlib e ir para zonas sob controlo do regime de Bashar al-Assad, segundo a agência noticiosa espanhola EFE. A guerra da Síria, que já completou 10 anos, causou pelo menos 388.652 mortos e mais de 11 milhões de deslocados e refugiados.