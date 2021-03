O Observador e o Piscapisca.pt desafiam os leitores do site a conversar sobre a forma como o sector automóvel viveu 2020 e espera viver 2021. Que alterações surgiram no panorama automóvel e na forma como o consumidor encara este produto? Como responderam as marcas vendedoras à pandemia e ao confinamento e o que preparam para pós-confinamento?

O jornalista Alfredo Lavrador vai moderar a conversa “A mobilidade a partir de 2021 com vista até…2051” com cinco convidados de excelência que, a partir de suas casas, vão partilhar as suas experiências e opiniões sobre o tema.

Vão estar connosco nesta conversa: Nuno Silva, Presidente APDCA , Ricardo Silva, Director Comercial da Leaseplan Portugal, Rita Rodrigues, Head of Public Affairs & Media Relations da DECO PROTESTE , Joana Garoupa, Directora de Comunicação e Marketing da Galp e Paulo Figueiredo, Director Piscapisca.pt

Se está interessado em juntar-se a nós terá apenas que aceder ao site ou redes sociais do Observador para não perder esta conversa sobre um dos temas do momento que paira em todas as mentes todos.

Hoje, a partir das 18h00, no site do Observador, num computador, num smartphone ou tablet perto de si.

É uma iniciativa do Observador e do Piscapisca.pt.