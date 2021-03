Em cada 100 mensagens enviadas pelas autoridades de saúde a convocar os cidadãos para a vacinação contra a Covid-19, 37 nunca tiveram resposta. É o que revelam os dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) disponibilizados ao Público. Das 188.869 SMS enviadas, 73.445 não foram respondidas.

É, mesmo assim, uma proporção inferior ao verificado no início do processo de vacinação —45% no fim de fevereiro —, porque já estão a ser convocadas pessoas mais jovens e, por isso, mais familiarizadas com esta tecnologia. Em Portugal, muitos idosos não têm telemóvel ou não sabem responder a uma SMS.

Recorde-se que estas mensagens de texto são apenas o meio preferencial de contacto: sempre que elas caírem no vácuo, tal como os SPMS explicaram ao Público, os centros de saúde devem procurar outra forma de chegar aos utentes — como uma chamada telefónica ou mesmo uma carta.

A Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) compartiu essa tarefa com a Câmara Municipal de Cascais num projeto-piloto para aliviar a carga de trabalho nos centros de saúde. Uma lista de quatro mil pessoas com mais de 80 anos foi entregue à autarquia para que seja ela a insistir no contacto com os idosos.