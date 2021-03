Já há fumo branco no acordo autárquico entre PSD e CDS para Lisboa. A candidatura de Carlos Moedas anunciou esta noite que a coligação foi “concluída com enorme sucesso“, sem revelar a divisão de lugares. O CDS conseguiu, apurou o Observador junto de fontes dos dois partidos, uma negociação muito acima do que era esperado: os centristas vão ter os candidatos à presidência de 9 juntas de freguesia (o PSD fica com 15), o candidato à presidência da Assembleia Municipal e podem indicar três nomes (dois do partido e um independente) nos 7 primeiros lugares da lista à câmara municipal, incluindo o segundo lugar.

O CDS vai assim poder indicar o primeiro da lista (o candidato a presidente de junta) em 9 das 24 freguesias de Lisboa: Parque das Nações, Campo de Ourique, Arroios, Misericórdia, Campolide, Penha de França, Benfica, Alcântara, Ajuda. O PSD consegue, no entanto, salvaguardar uma junta importante para as contas do presidente da concelhia, Luís Newton, que consegue a presidência das Avenidas Novas para o PSD (uma das hipóteses para liderar esta lista é Daniel Gonçalves, o seu vice-presidente no PSD/Lisboa). O CDS só tinha exigido cinco juntas de freguesia numa fase inicial, mas uma delas era preciamente as Avenidas Novas, junta de freguesia que foi do PSD em 2017.

Quanto à Câmara Municipal, o CDS consegue o segundo, o quarto e o sexto lugar (embora este deva ser ocupado por um independente. A lista de Moedas terá a seguinte composição em termos partidários:

Carlos Moedas (PSD) CDS PSD (INDEPENDENTE) PSD CDS PSD CDS (INDEPENDENTE) PSD (INDEPENDENTE) CDS PSD (Outros partidos a partir daqui)

Na Assembleia Municipal, o CDS consegue que a lista seja encabeçada por um centrista. Nos bastidores fala-se de um nome para o lugar: a antiga deputada Isabel Galriça Neto (um nome que foi indicado pela própria concelhia), embora os nomes ainda não tenham sido fechados. A lista da AM terá a seguinte composição:

CDS PSD PSD (INDEPENDENTE) CDS PSD PSD (INDEPENDENTE) CDS (INDEPENDENTE) PSD PSD Outros partidos Outros partidos Outros partidos CDS PSD PSD CDS PSD PSD CDS PSD PSD CDS Outros partidos Outros partidos Outros partidos

Numa nota enviada às redações, a candidatura de Carlos Moedas explicavam que o acordo iria refletir a “representatividade dos dois partidos” na CML, AML e juntas. O resultado da negociação “será agora apresentado aos órgãos internos de cada um dos Partidos e será formalizada oportunamente”.

O candidato do PSD a Lisboa enaltece “o espírito de compromisso e cooperação que a equipa negociadora de cada um dos partidos e as estruturas concelhias do PSD e do CDS demonstraram neste processo”. E acrescenta: “Foi alcançado um acordo que demonstra a prioridade dada aos lisboetas.”

Carlos Moedas acrescenta ainda que este é um “passo importante” no reforço do “projeto não socialista,” para Lisboa que “oferece aos lisboetas a alternativa a Fernando Medina que tantos desejam”.