Várias associações realizam no sábado, em Lisboa, uma assembleia pública pelo direito à habitação, alertando para o agravamento da crise habitacional e social como efeito da pandemia de Covid-19.

A ação “Casas para as Pessoas e não para o Lucro” irá realizar-se no Largo do Intendente, a partir das 16h00, e insere-se numa iniciativa europeia no âmbito do Dia Europeu da Ação pela Habitação, que decorrerá em quase 70 cidades.

“O objetivo principal é aproveitar este momento de um certo desconfinamento para voltarmos a colocar na agenda pública o problema da habitação e de como o problema da habitação é um dos aspetos fundamentais da enorme crise social que nós temos que enfrentar”, afirmou à Lusa Rita Silva, da Associação Habita.

De acordo com Rita Silva, já havia uma crise de habitação antes da pandemia, mas o problema está a aprofundar-se.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar de o país estar em suspense, em geral, há muitos processos que estão em andamento nos tribunais e há muitas pessoas que, neste momento, não conseguem pagar as suas responsabilidades em termos de habitação, quer seja no arrendamento, quer seja com o fim das moratórias e com o crédito”, sublinhou.

Para a ação foram convidados grupos organizados que trabalham nesta área, associações em geral e famílias afetadas por diversos problemas, “que vão dar os seus próprios depoimentos e vão analisar a situação atual e pensar no futuro, em termos de proposta” para a habitação.

A ação decorre também em várias cidades europeias uma vez que o problema da habitação, que tem a ver com o paradigma que se vive atualmente, “é um problema transversal a muitos países”, acrescentou Rita Silva

“Há uma desproporcionalidade em relação aos preços da habitação e aquilo que é o rendimento das pessoas que vivem e que trabalham e sobrevivem do seu rendimento do trabalho ou que estão neste momento desempregadas”, sublinhou, frisando “que a habitação é um bem essencial à vida, um direito fundamental que não pode continuar a ser utilizado para jogos de especulação”.

Além da associação Habita, a assembleia pública em Lisboa é organizada pela plataforma Stop Despejos.

Segundo a plataforma “European Action Coalition for the Right to Housing and to the City” estão previstas ações em cerca de 70 cidades europeias.