O Banco de Portugal continua a acreditar num crescimento de 3,9% para a economia portuguesa em 2021, mas o boletim económico de março, apresentado esta sexta-feira pelo Governador Mário Centeno, aponta agora para uma subida do PIB de 5,2% em 2022 (face aos 4,5% que previa em dezembro do ano passado). Para 2023, mantém previsão de 2,4%.

O Banco de Portugal acredita que o consumo privado vai crescer 2% em 2021, acelerando em 4,8% no ano seguinte, embora a recuperação não deva ser tão rápida em serviços com interação social. “O consumo recupera sustentado no rendimento disponível”, sublinhou Mário Centeno em conferência de imprensa.

Além disso, o consumo público deverá crescer 3,7% (e apenas 0,7% em 2022); o investimento (formação bruta de capital fixo) 3,6% — e bem mais, atingindo 8%, no ano seguinte; as exportações devem subir 13,7%, abrandando depois para 11,5% em 2o22; e as importações 10,2% — 9,9% depois disso.

O Banco de Portugal entende que a atividade económica está a responder melhor ao novo confinamento, porque há um “processo de aprendizagem das famílias e das empresas”, aliado a um “enquadramento internacional menos sincronizado e mais favorável” e à “manutenção da ação decisiva das políticas monetárias, orçamentais e prudenciais”.

A análise do regulador parte do princípio que as restrições à atividade decretadas pelo Governo para controlar a pandemia “serão gradualmente levantadas a partir do segundo trimestre de 2021”. E quando sair do confinamento, o Banco de Portugal espera para Portugal um crescimento forte, até que, na segunda metade de 2022, a economia recupere a atividade para os níveis de 2019.

No entanto, a recuperação vai variar de setor para setor. “A atividade industrial tem sido mais resiliente, antecipando-se uma recuperação mais rápida”, lê-se no boletim económico, mas “será mais gradual” nos serviços, em que se inclui o turismo.

Em conferência de imprensa, o Governador do Banco de Portugal indicou que o efeito esperado na economia do Plano de Recuperação e Resiliência — a famosa bazuca europeia — deverá ficar entre 1,1 e 2 pontos percentuais. Ou seja, “o PIB seria mais baixo em 2026 se não tivéssemos estes fundos”, antevê Mário Centeno, que, no entanto, sublinha que esta análise é feita com base em dados preliminares.

