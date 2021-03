Quando a 3 de janeiro uma canção chamada “Vinte Vinte” foi desvendada, aliando o produtor musical Branko (responsável pela batida instrumental) a Ana Moura e Conan Osiris (que deram voz às palavras, cantando-as), ninguém estava à espera que 2020 se tornasse o que veio a ser: um ano em que o mundo em boa parte parou devido a uma pandemia devastadora, que matou, adoeceu e confinou deixando um rastro de destruição.

As expectativas para 2020 nessa altura não diferiam muito do habitual: podia ser um ano melhor ou pior mas esperava-se que fossem mais 12 meses razoavelmente normais na história da humanidade, 12 meses que começavam aliás com uma canção que juntava três nomes de relevo da música portuguesa.

As expectativas saíram furadas e agora que 2020 ficou para trás, Branko, Ana Moura e Conan Osíris juntaram-se novamente para gravar um vídeo fúnebre de uma canção que o Observador considerou em dezembro uma das melhores do ano na música portuguesa. E “Vinte Vinte” tornou-se “Vinte Vinte (Pranto)”.

O vídeo está disponível desde a manhã de esta sexta-feira. No comunicado que dá conta da novidade, lê-se: “Há um ano que vivemos suspensos. Há um ano que aguardamos. Está na hora de voltar a viver e a sentir, mas para tanto há primeiro que fazer as exéquias de um tempo que importa deixar para trás”.

Ana Moura, Branko e Conan Osíris criaram, no arranque de 2020, um tema que falava de morte e de renascimento, de esperança e de sentimentos fundos, daqueles que todos já arrancámos às entranhas. E fizeram-no de olhos e ouvidos postos num futuro que então se julgava diferente”, refere ainda a nota oficial.

Que filme é agora este, que serve para “arrumar um tempo” e para “nos resolver o futuro”? A canção precisava “de se resolver”, explica o comunicado, “com uma tradução visual que a arrumasse no seu tempo, mas que também nos dissesse que algo de novo está prestes a chegar”.

A teia narrativa foi imaginada por Pedro Mafama, cantor e compositor que deverá editar em breve o seu primeiro álbum completo de estúdio. Foi ele que imaginou “a trama”, um “funeral na Alfama das mil tradições”. O vídeo serve também de homenagem a “todas as pessoas que viveram a escuridão que 2020 trouxe” e conta com vários artísticas da música portuguesa e lusófona, como Tristany, Toty Sa’med, Gaspar Varela e Ellah Barbosa.