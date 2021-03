O governo da Coreia do Sul disponibilizou esta sexta-feira 89 milhões de dólares (75 milhões de euros) para apoiar a implementação da segunda fase do projeto de Sistema de Informação e Gestão de Segurança Pública em Moçambique.

O projeto visa a construção de salas de operações modernas e montagem de equipamento de vigilância na cidade de Nampula e Nacala Porto, no norte do país, afirmou Yeo Sung Jun, embaixador da Coreia do Sul em Moçambique. O diplomata falava em Maputo durante a assinatura do acordo para a implementação do projeto com a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação moçambicana, Verónica Macamo.

Tenho certeza de que os residentes de Moçambique viverão em condições mais seguras com os efeitos deste projeto”, referiu Yeo Sung Jun.

O governo moçambicano agradeceu o gesto, considerando um apoio importante para a área da segurança no país. “Endereçamos agradecimentos ao governo e povo da República da Coreia do Sul por este apoio ao nosso país numa área tão sensível e importante como é a área da segurança pública”, declarou a chefe da diplomacia moçambicana.