Senso

Teatro Viriato; 27 e 28 de março, sábado e domingo; Plataforma BOL (27/3) e SubPalco (28/3); Bilhetes a três e dois euros, respetivamente.

Para quem quer receber Brecht em casa: O encenador Fraga, através do Teatro Viritato, em Viseu, vai celebrar o dia mundial desta arte cénica com a ajuda de um clássico inquestionável, Bertolt Brecht. Inspirado nas obras do dramaturgo alemão, este novo projeto chamado “Senso” procura incitar a reflexão sobre como o teatro pode servir de reflexo às questões sociais de uma época ou cultura, processo esse onde foi de essencial importância um laboratório de criação realizado no Teatro Viriato, há mais tempo, com a comunidade de Viseu. Reserve já lugar antes que esgote.

Mano a Mano

Restaurante Mano a Mano, Disponível para entrega ao domicílio ou take-away em Lisboa; Preços entre os 8,50€ e 21€.

Para quem gosta de meter as mãos na massa, literalmente: A beleza da cozinha italiana (e não só) está no prato acabado de fazer, fumegante e ainda com todas as suas propriedades intactas. Hoje em dia a pandemia tirou-nos os restaurantes e muitas vezes os serviços de entregas ao domicílio não conseguem fazer justiça à qualidade dos pratos — alguns nem têm capacidade de “viajar” muito bem. É em jeito de resposta a tudo isso que o restaurante lisboeta Mano a Mano criou os novos kits Mão na Massa, dois packs de refeições (para uma ou duas pessoas) onde todos os ingredientes vêm prontos a ser terminados em casa, juntamente com detalhadas informações sobre como fazê-lo. Tem um dedicado à mítica carbonara (para duas pessoas, 21€) e outro de pizza com molho de tomate e queijo mozzarela (ao qual pode adicionar mais coisas vindas da mercearia italiana do restaurante), que pode incluir uma ou duas pizzas, custando, respetivamente, 8,50€ e 15€. Mamma mia!

Ovos gigantes do Ritz (e muito mais)

Ritz Four Seasons Lisboa; Encomendas através do serviço Ritz Delicatessen, feitas com 24 horas de antecedência; 213 811 418/ritz.delicatessen@fourseasons.com; Preços entre os 35 e os 195 euros

Para quem não quer ver o coelho da Páscoa fugir: O brunch de Páscoa do hotel Ritz, em Lisboa, é já um clássico da quadra para muitas famílias. Este ano, face às limitações implícitas no dever de confinamento, esse ritual viu-se obrigado a mudar e a solução, claro, é deslocar o dito brunch do edifício do hotel para sua casa. Foram criados dois menus completos de brunch que pode consultar aqui, mas além disso a grande novidade vem em tamanho XXL. Em jeito de celebração dos 62 anos deste ícone lisboeta, o hotel criou uma edição limitada de ovos da Páscoa gigantes, de 35 por 24 centímetros, totalmente feitos à mão pelo pasteleiro da casa, o chef Diogo Lopes. Cada um desses ovos vem com um certificado de autenticidade e, no seu interior, traz uma surpresa. A juntar a tudo isto há ainda os kits de caça ao ovo em casa e de guloseimas faça você mesmo, oferta que é complementada pelo já tradicionais Folar da Páscoa (40€), Trança de Chocolate (40€) e Folar de Páscoa Transmontano com Enchidos (50€). Tudo isto já está disponível para encomenda mas como a oferta é limitada convém não deixar passar muito tempo. Não tem de receber logo tudo em casa — afinal ainda falta uma semana para a Páscoa — mas pode deixar já reservado para quando o dia chegar.

Workshop “sustentável” com chefs

Sexta-feira e sábado, 26 e 27 de março, às 18h. Página de Facebook da Ambiente Cascais; Grátis.

Para quem quer aprender a mexer nos tachos e respeitar a Natureza: Qualquer desculpa para se aprender um pouco mais de cozinha deve ser sempre aproveitada e por isso mesmo é que não deve deixar escapar a programação da Ambiente Cascais, projeto “verde” associado à Câmara Municipal desta zona do país que reúne chefs que trabalham em restaurantes do concelho. A ideia é juntar-se à transmissão em direto que é feita através das redes sociais (e que depois ficam lá visíveis para quem não tenha conseguido apanhar tudo in loco) para aprender a cozinhar petiscos feitos totalmente à base de produtos biológicos e sazonais da Quinta do Pisão, exploração agrícola também desta região. A programação desta iniciativa é mais extensa (pode consultá-la aqui) e até está relacionada com as zonas de cultivo que estão disponíveis para serem aproveitadas pelos munícipes da zona. Na sexta-feira é o chef Frederick Breitenbucher, do Hotel Albatroz, que dá a “lição” e no sábado o palco será do chef Tomás Pereira. Aproveite.

“O Outro Teatro”

Site e redes sociais do Teatro do Bairro Alto; Sábado, 27 de março, às 15h; Grátis

Para quem quiser conhecer um pouco melhor o universo do teatro experimental: O dia Mundial do Teatro é a desculpa perfeita para nos desafiarmos a conhecer uma faceta menos convencional desta arte de palco. O lisboeta Teatro do Bairro Alto (TBA) tem planeado um streaming especial onde o encenador e ator André e. Teodósio serve de cicerone para a conferência “O Outro Teatro”: teatro experimental em Portugal. Partindo do documentário “O Outro Teatro”, que foi filmado entre outubro de 1976 e março de 1977 por António Macedo, Teodósio vai tentar ajudar a responder a questões como “quais as estratégias e práticas informais deste tipo de teatro?”, “Como se faz uma historiografia ou retrospetiva histórica desocupando protocolos de verdade e dando visibilidade a supressões?”. O acesso é gratuito, a transmissão será visível na página online e nas redes sociais do TBA e há mais programação a propósito deste dia do teatro para descobrir (aqui).

Ice Cream Disco Corner

Praia do CDS, Apoio de Praia 11, Costa da Caparica; Segunda a sexta-feira das 10h às 19h e das 9h às 13h no fim de semana; 4€ (preço médio)

Para os incuráveis glutões de gelado: Se gelado só por si já é uma das melhores coisas do mundo, comer um à beira mar, a dois passos da praia, é um sonho. O projeto Dr. Bernard, na Costa da Caparica, já recebeu vários projetos pop-up e iniciativas de divulgação do trabalho de jovens cozinheiros e agora, com o estado do tempo já a querer sorrir para nós, decidiram apostar numa parceria com os lisboetas Gelato Davvero. É na junção destes dois projetos que nasce o Ice Crea Disco Corner, uma casa de gelados que acaba de estrear e mora em plena Praia do CDS. Para lá dos clássicos cones e copos, há ainda gulosos waffles para desbundar e até umas empanadas salgadas para matar a fome. Os sabores de gelado mudam com frequência mas os preços, esses são fixos: o dos gelados começa nos 3,20€, para dois sabores, e chega aos 5,20€, para o copo maior, com quatro sabores; a doçaria e salgados têm preços na onda partir 3,50€.

Pizzas de massa mãe do Euskalduna

Rua das Flores, 179 RCH, Porto. Entregas todas as sextas-feiras, ao jantar; sábados e domingos ao almoço. Encomendas através do 935 335 301 ou do e-mail geral@semeabyeuskalduna.pt. Preço fixo de 17€

Para os amantes de pizza que não pesa no estômago: A levedação natural e lenta da massa de pizza (e do pão, já agora) faz com que esta fique mais saborosa e seja de digestão fácil. Escusado será dizer que isto, para os amantes destes círculos italianos, são ótimas notícias: podem comer mais e dispensar a água com gás no final. É precisamente este tipo de pizza que o chef Vasco Coelho Santos, dos portuenses Semea e Euskalduna Studio, tenha apostado em fazer as suas próprias criações, em doses limitadas, que qualquer um pode encomendar e recolher para comer em casa. A iniciativa que durará até maio pretende servir de test-drive para a padaria que o chef está prestes a abrir — a Ogi by Euskalduna — e concentra-se, nesta fase, em três variedades: Quatro Queijos, Bresaola, Cavala. A ideia é os sabores irem mudando por isso mantenha-se atento.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.