Um erro do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) fez com que algumas pessoas tenham recebido uma carta PIN para levantar o cartão de cidadão, que tinham renovado recentemente, no Porto — mesmo aquelas que não são de lá, conta esta sexta-feira o Jornal de Notícias. O erro está corrigido com a chegada de uma SMS que garante que o cartão será enviada por correio para a morada do titular.

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado (STRN) disse que o erro se verificou a partir da primeira semana de março. “O sistema esteve em baixa, na parte da confirmação das moradas, devido a questões técnicas relacionadas com a aplicação que é gerida pela Agência para a Modernização Administrativa”, explicou Arménio Maximino ao Jornal de Notícias.

O problema registou-se “em todo o país, em todos os balcões com um número elevado de cartões para entrega”, acrescentou o Sindicato Nacional dos Registos (SNR), por “todos os CC estarem a ser enviados para o Porto, alegadamente para impressão, de onde depois será feita a sua distribuição”. Segundo o STRN, o erro já foi corrigido e a situação está normalizada desde dia 24 de março.