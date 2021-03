O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, anunciou que o Estado vai construir 65 apartamentos junto à Estação de Aveiro, em resposta a uma pergunta do BE, revelou esta quinta-feira aquele partido.

De acordo com a informação prestada pelo membro do Governo, os 65 apartamentos públicos serão construídos até 2025, nas imediações do viaduto de Esgueira, nos terrenos da antiga fábrica da Luzoestela, no âmbito do parque habitacional público de arrendamento acessível.

O ministro Pedro Nuno Santos confirmou que os fogos serão propriedade pública e inseridos no programa de arrendamento acessível, apontando para a aplicação de rendas com taxas de esforço de 30 a 35 por cento, em relação aos rendimentos dos arrendatários.

“O Bloco de Esquerda saúda que o património imobiliário público não seja privatizado e seja usado para a promoção de políticas públicas de habitação, como tem vindo a exigir, e saúda também que, como tem vindo a exigir, as rendas no programa de arrendamento acessível sejam definidas de acordo com os rendimentos das pessoas e não com os preços do mercado”, refere em comunicado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar disso, o Bloco de Esquerda considera que “65 apartamentos em Aveiro é uma gota de água no oceano e que são necessárias políticas públicas mais robustas, pelo que exige que o governo amplie esta política, em Aveiro e em todo o país”.

Os esclarecimentos do governante surgiram em resposta ao deputado Nelson Peralta que recordou que o terreno em causa esteve à venda por 1,3 milhões de euros e quis confirmar “se o governo desistiu finalmente da venda do terreno a privados e se decide fazer, como o bloco sempre exigiu, habitação pública nesses terrenos”.

No comunicado, o Bloco de Esquerda critica o executivo autárquico PSD/CDS por, “nos últimos anos, ter privatizado património mobiliário público ao invés de promover políticas públicas de habitação”.