A Dominion Voting Systems, uma empresa de máquinas e software para votações eletrónicas, está a processar a Fox News em 1,6 mil milhões de dólares (o equivalente a 1,4 mil milhões de euros) por difamação através de notícias falsas publicadas no canal durante as eleições presidenciais de 2020.

A empresa argumenta que a Fox News o fez deliberadamente em busca de mais audiências, uma vez que os norte-americanos mais leais a Donald Trump teriam começado a procurar canais de televisão mais conservadores, como o Newsmax. A acusação fala mesmo de uma diminuição “em queda livre” das audiências.

Entre os episódios de difamação apontados Dominion está aquele em que um convidado afirmou que as máquinas da Dominion eram fabricadas na Venezuela para manipular as eleições a favor de Hugo Chávez. Noutra ocasião, também se disse que o algoritmo da empresa estava alterado para que Trump perdesse.

“A Fox envolveu-se nesta propagação consciente e imprudente de enormes falsidades para lucrar com estas mentiras”, diz o processo, citado pelo The Washington Post: “A Fox queria continuar a proteger as suas audiências de transmissão, atendendo a uma audiência profundamente leal ao presidente Trump”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Fox News Media já respondeu num comunicado de imprensa e garantiu estar “orgulhosa” da cobertura que fez às eleições presidenciais de 2020, que “segue a mais alta tradição do jornalismo americano”. A empresa disse que “vai defender-se vigorosamente contra este processo sem fundamento no tribunal”.

Este é já o segundo processo por parte de uma empresa de sistemas eleitorais eletrónicos que a Fox News enfrenta. A Smartmatic pediu uma indemnização de 2,7 mil milhões de dólares (2,3 mil milhões de euros) por causa da “campanha de desinformação” protagonizada pelo canal.

Neste caso, a Fox News já entrou com quatro moções para rejeitar o processo da Smartmatic, argumentando que ele procura “sufocar o debate e esfriar as atividades vitais da Primeira Emenda”. A empresa também processou os apresentadores Maria Bartiromo, Lou Dobbs e Jeanine Pirro.