Um homem foi multado pela GNR por estar a consumir produtos alimentares, mais propriamente gomas, junto a uma máquina de venda automática, na Lousã. Em causa estão as medidas restritivas de confinamento que obrigam ao recolher obrigatório e que proíbem o “consumo de refeições ou produtos à porta do estabelecimento ou nas suas imediações”.

De acordo com o auto a que o Observador teve acesso, a multa pode ir dos 200 aos mil euros. No mesmo documento, as autoridades explicam que a infração foi detetada “no decorrer do serviço de patrulha”, quando os militares, ao passarem junto de “uma máquina de venda ‘Grab and Go'” verificaram “que o suspeito se encontrava a consumir produtos (gomas) à porta do estabelecimento de vending'”.

Perante as normas em vigor, o cidadão foi autuado no local, às 18h40 do dia 4 de fevereiro.