Ivo Rosa continua à frente da instrução do processo Máfia do Sangue — fase em que será decidido quem vai a julgamento. A decisão foi conhecida esta sexta-feira, avança a revista Sábado (conteúdo para assinantes), depois de o Ministério Público ter pedido o afastamento do juiz do caso — que envolve o empresário Paulo Lalanda e Castro, antigo patrão de José Sócrates — por desconfiar da sua imparcialidade.

As procuradoras Ana Paula, Carla Dias e Vera Camacho levantaram um incidente de suspeição sobre o juiz, referindo um conjunto de factos considerados relevantes para mostrar que Ivo Rosa não tem condições de imparcialidade. A Sábado avança que as juízas desembargadoras Margarida Vieira de Almeida e Maria da Luz Batista decidiram pela “improcedência” do incidente de recusa de juiz levantado pelo Ministério Público.

O processo envolve suspeitas de corrupção entre a empresa Octopharma de Lalanda de Castro para a venda de plasma ao Estado.