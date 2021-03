Mortes por Covid-19 continuam a baixar em Portugal. Incidência também, mas mais devagar

O motivo para a incidência continuar a baixar, mas mais lentamente, está no valor do R(t), a métrica que indica quantas pessoas alguém contagiado pode infetar e que foi atualizada esta sexta-feira. Os cálculos do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) colocam o R(t) em 0,93 a nível nacional e em 0,92 só em Portugal Continental. Quanto mais próximo de 1 estiver o R(t), mais devagar a incidência vai baixar.

Com esta medida e com uma incidência longe da linha vermelha dos 120 casos acumulados ao longo de 14 dias por 100 mil habitantes, o país continua na zona verde da matriz que serve de bússula ao governo para o desconfinamento. Portugal regista neste momento 75,7 casos a 14 dias por 100 mil habitantes na generalidade do país e 66,8 só no continente, revela também o boletim.